Motosikletlinin tehlikeli şovu kötü bitti.

Vietnam'da amatör kameraya kaydedilen şov görüntüsü kaza anını da kayda aldı. Görüntülerde motosikletiyle yamaca hızla gelen adam, aracın havalanmasıyla birlikte kontrolü kaybediyor.
Araç yere çakılırken, motosikletin üzerindeki adam takla atarak ters bir şekilde yere fırlıyor. Yaptığı tehlikeli şovun sonucunu bu feci kazayla yaşıyor. İşye amatör kameraya kaydedilen o görüntü.
Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak
İsveç'te hükümet kararı ile evlere 'savaş uyarısı' broşürleri dağıtılıyor
İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...
Yalan olduğu ortaya çıkınca kanlı intikam aldı
Sosyal medyayı sallayan fotoğraf
Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!
Çin, Ay’ın karanlık yüzünü ‘aydınlatacak
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den Kuzey Kore'ye 'Libya' tehdidi
Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık
Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum
Okuyucu Yorumları 0 yorum