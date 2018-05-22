Motosikletlinin tehlikeli şovu kötü bitti.

Vietnam'da amatör kameraya kaydedilen şov görüntüsü kaza anını da kayda aldı. Görüntülerde motosikletiyle yamaca hızla gelen adam, aracın havalanmasıyla birlikte kontrolü kaybediyor.

Araç yere çakılırken, motosikletin üzerindeki adam takla atarak ters bir şekilde yere fırlıyor. Yaptığı tehlikeli şovun sonucunu bu feci kazayla yaşıyor. İşye amatör kameraya kaydedilen o görüntü.

