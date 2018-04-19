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Motosikletliyi ezdi, arkasına bile bakmadı

İLGİNÇ HABERLER  | 19.04.2018 22:01 | Son Güncelleme

Pikap sürücüsü, motosiklet sürücüsünü ezdi ama hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Yolun karşısına geçen pikap sürücüsü motosiklet sürücüsünü ezdi ama hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Vicdansız sürücünün motosiklet sürücüsünü ezdiği anlar kameraya böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
pikap Motosiklet

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