Muayeneden geçirmedikleri aracı için böyle isyan etti

Eskişehir’de yaşayan bir Murat 124 sahibi, otomobilinin muayenesinde 41 kusur bulan görevlilere sitem ettiği videoyu, kendi sosyal medya hesabına yükledi. Yaşadıklarını esprili bir dille anlatan adamın videosu kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından izlendi.