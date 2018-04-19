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Mucize kurtuluş kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 19.04.2018 15:13 | Son Güncelleme

Çin’de kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü sağ olarak kurtuldu.

Çin’de yolun karşısına geçmek isteyen motosiklet, hızla gelen kamyonun altına girdi. Motosiklet sürücüsü ise inanılmaz bir şekilde hayatta kaldı. Motosiklet paramparça olurken sürücü uzun süre kazanın şokunu atlatamadı. Yaşanan bu feci kazanın görüntüleri kameraya böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
çin Kaza Motosiklet

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