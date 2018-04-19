Mucize kurtuluş kamerada

Çin’de yolun karşısına geçmek isteyen motosiklet, hızla gelen kamyonun altına girdi. Motosiklet sürücüsü ise inanılmaz bir şekilde hayatta kaldı. Motosiklet paramparça olurken sürücü uzun süre kazanın şokunu atlatamadı. Yaşanan bu feci kazanın görüntüleri kameraya böyle yansıdı.