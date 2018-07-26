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Muğla'da vatandaşlar hortumu böyle görüntüledi

İLGİNÇ HABERLER  | 26.07.2018 21:50 | Son Güncelleme

Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’de akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Muğla’da sağanak yağış sonrası Menteşe ilçesinde gökyüzünde oluşan hortum vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası TOKİ konutları üzerinde büyük bir hortum oluştu. Hortumu gören vatandaşlar, cep telefonu ile hortumu görüntüledi.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Menteşe hortum

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