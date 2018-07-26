Muğla'da vatandaşlar hortumu böyle görüntüledi

Muğla’da sağanak yağış sonrası Menteşe ilçesinde gökyüzünde oluşan hortum vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası TOKİ konutları üzerinde büyük bir hortum oluştu. Hortumu gören vatandaşlar, cep telefonu ile hortumu görüntüledi.

