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Muhabbet kuşundan sahibine fırça

İLGİNÇ HABERLER  | 11.04.2018 21:49 | Son Güncelleme

Muhabbet kuşu muhabbeti biraz abartarak sahibine fırça atmaya başlamış, aldığı cevapla şoka uğrayan kadının görüntüsü sosyal medyayı salladı.

Bu muhabbet kuşu muhabbeti biraz abartarak sahibine fırça atmaya başlamış. Öksüren kuşa "Helal helal" diyen sahibi, kuştan aldığı cevapla şoka uğruyor. Video sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

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muhabbet kuşu kadın sosyal medya

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