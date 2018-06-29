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Muhabir kadın daha iyi görüntü için hayatını tehlikeye attı

İLGİNÇ HABERLER  | 29.06.2018 16:58 | Son Güncelleme

Muhabir kadın daha iyi görüntü için hayatını tehlikeye attı

Azarbaycan'da kaydedilen görüntü sosyal medyada viral oldu. İyi görüntü yakalayabilmek için alçak uçuş gerçekleştiren helikopterlerin arasında duran kadın muhabir, az kalsın ciddi bir kaza yaşıyordu. Kıl payı ciddi bir kaza yaşanmazken haber yapan kadın tüm dünyada haber oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan muhabir helikopter

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