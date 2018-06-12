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Muhabir röportaj sırasında neye uğradığını şaşırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 12.06.2018 16:50 | Son Güncelleme

Muhabirin salon futbolcularıyla röportaj yaptığı sırada, ısınan bir futbolcunun çektiği şut, duvardan sekince muhabir neye uğradığını şaşırdı.

Makedonya'da salon futbolu oyuncularıyla röportaj yapıldığı sırada, arka tarafta ısınan bir futbolcunun abandığı top duvardan sekip muhabirin yüzüne denk geldi. Topun etkisiyle kendinden geçen muhabirin o anları kameralara anbean yansıdı.

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Makedonya salon futbolu muhabir röportaj top

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