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Muhabir yağmurlu ve rüzgarlı havada perişan oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 16.07.2018 19:29 | Son Güncelleme

Hava durumu muhabiri Krystle Henderso haber sunacağım derken bir elinde mikrofon diğerinde şemsiye ile perişan oldu.

Hava durumu muhabiri Krystle Henderso sunmak istediği haber yüzünden perişan oldu. Yağmurdan koruması gereken şemsiye rüzgara dayanamadı. İşte o anlar...

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hava durumu yağmur rüzgar fırtına Krystle Henderso

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