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Muhteşem dansıyla izleyenleri büyüledi

İLGİNÇ HABERLER  | 31.05.2018 16:44 | Son Güncelleme

Ufak çocuk yaptığı mükemmel dans ile izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Muhteşem ötesi bir dans! Müziğin ritmine kendini kaptıran ufaklık yaptığı dansla izleyenleri adeta büyüledi.

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Anahtar Kelimeler:
dans Çocuk

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