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Mustafa Kemal Atatürk'ün kabir detaylarını böyle anlattı

İLGİNÇ HABERLER  | 01.06.2018 19:29 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarıyla ilgili bilgiler veren görevliden muhteşem anlatım.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarıyla ilgili bilgiler veren görevliden tüylerinizi diken diken edecek bir anlatıma hazır olun! Atamızın Anıtkabir'de yer alan kabrinin etrafındaki vatan topraklarından, mezar odasının sekizgen yapısına kadar birçok konuda bilgi verilen o videoyu izliyoruz...

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Anahtar Kelimeler:
Anıtkabir mustafa kemal atatürk

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