Mustafa Kemal Atatürk'ün kabir detaylarını böyle anlattı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarıyla ilgili bilgiler veren görevliden tüylerinizi diken diken edecek bir anlatıma hazır olun! Atamızın Anıtkabir'de yer alan kabrinin etrafındaki vatan topraklarından, mezar odasının sekizgen yapısına kadar birçok konuda bilgi verilen o videoyu izliyoruz...
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