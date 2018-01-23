Müşterinin ısırdığı telefon bataryası patladı

Çin’de bir teknoloji mağazasında yaşanan patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Müşterilerden biri, eline aldığı lüks telefona ait bataryayı, bir anda ısırdı. Ardından da batarya büyük bir gürültüyle patladı. Olayda iki kişi hafif şekilde yaralanırken büyük panik yaşandı.