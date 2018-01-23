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Müşterinin ısırdığı telefon bataryası patladı

İLGİNÇ HABERLER | 23.01.2018 14:31 | Son Güncelleme 5 saat önce

Çin’de bir teknoloji mağazasında yaşanan patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Müşterilerden biri, eline aldığı lüks telefona ait bataryayı, bir anda ısırdı. Ardından da batarya büyük bir gürültüyle patladı. Olayda iki kişi hafif şekilde yaralanırken büyük panik yaşandı.

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çin TELEFON patlama batarya

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bi de Çin de oluyor olaya bak. Nan normal pil bile ısırılmaz o kimyasal bileşim, sen lithium ion pili nasıl hangi akla hizmet ısırıyon. Boş haline bi iğne batır bomba gibi yanıyori bu herif bide dişliyor zeki yaratık
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