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Müziğe dayanamadı halaya durdu

İLGİNÇ HABERLER | 10.01.2018 18:42 | Son Güncelleme 11 saat önce

Dükkanında televizyon izlediği sırada müziğin ritmine kapılan adam, kumandayı da mendil gibi kullanarak bir anda halaya duruyor. İzleyenleri kahkahaya boğan video sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Müzik halay

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Müşteri bu dükkana sık sık uğrasa, belki böyle uzun süre oyuna kendini vermezdi.
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