Müziğe dayanamadı halaya durdu

Dükkanında televizyon izlediği sırada müziğin ritmine kapılan adam, kumandayı da mendil gibi kullanarak bir anda halaya duruyor. İzleyenleri kahkahaya boğan video sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.
'Yüzyılın anlaşması' planı! Trump ile Suudi veliaht prens...
Ülke ayağa kalktı! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış...
Başbakan Binali Yıldırım 1978 model otobüsü kullandı
AK Parti'yi kızdıracak öneri: AKP adını ZKP yapsın!
FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi
Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması
İstanbul Müftüsü Yılmaz'dan tarikat çıkışı: Gerçekten bir problemdir!
Kafede büyük rezalet! Tuvalete kamera yerleştirip...
Derin mavinin en garip canlıları
WhatsApp'tan büyük yenilik!
Grip olan herkesin kullandığı o ilaçta büyük tehlike!
Okuyucu Yorumları 1 yorum