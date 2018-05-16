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Müziğe kapılan adam titreye titreye transa geçti

İLGİNÇ HABERLER  | 16.05.2018 16:30 | Son Güncelleme

Hindistan'da kaydedilen görüntüde bir adamın dinlediği müziğe kapılarak sergilediği hareketler izleyenleri güldürdü.

İlginçliklerin memleketi Hindistan'dan çok ilginç bir görüntü izleyeceksiniz. Müziğin etkisiyle coştukça coşan insanlar ve transa geçen bir adam izleyenleri kahkahaya boğdu.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan sosyal medya trans Müzik

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