Müziğe kapılan adam titreye titreye transa geçti

İlginçliklerin memleketi Hindistan'dan çok ilginç bir görüntü izleyeceksiniz. Müziğin etkisiyle coştukça coşan insanlar ve transa geçen bir adam izleyenleri kahkahaya boğdu.
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