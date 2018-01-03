Müzik festivalinde taciz eden adamı pişman ettiler

Yeni Zelanda'da bir festivalde, bir kadının memesini sıkarak taciz eden kişi kameralara yansıdı. Görüntüde o sırada tacize uğrayan kadının, adamın peşinden giderken görülüyor.
Saniye saniye amatör kameraya kaydedilen görüntülerde öfkeli kadın, taciz eden adamı böyle pişman ediyor. Sosyal medyada da yayılan görüntüler çok sayıda kişi tarafından izlendi.
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