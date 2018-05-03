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Narkozun etkisinde kalan genç: Sesin var sen yoksun neredesin baba

İLGİNÇ HABERLER  | 03.05.2018 18:30 | Son Güncelleme

Ameliyatta acı çekilmesini önlemek için kullanılsa da, narkoz alımı sonrasında eğlenceli görüntüler ortaya çıkıyor.

Ameliyat sonrası narkozun etkisindeyken konuştukları kameraya kaydedilen gencin güldüren sözleri sosyal medyayı salladı.

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