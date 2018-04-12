NASA'nın hazırladığı görüntülerle Ay turu yapmak

NASA, 4K görüntülerle hazırladığı video ile Ay'ı ziyaret etmemizi sağlıyor. Ay'a ayak basamasak da bu video ile Ay'ın neye benzediğini sanal ortamda görebilirsiniz. NASA’nın Lunar Reconnaissance Orbiter aracı tarafından 2009'dan beri kaydedilen görüntülerle hazırlanan o videoyu izliyoruz...