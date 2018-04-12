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NASA'nın hazırladığı görüntülerle Ay turu yapmak

İLGİNÇ HABERLER  | 12.04.2018 23:07 | Son Güncelleme

NASA’nın Lunar Reconnaissance Orbiter aracı tarafından kaydedilen görüntülerle hazırlanan o videoyu izliyoruz...

NASA, 4K görüntülerle hazırladığı video ile Ay'ı ziyaret etmemizi sağlıyor. Ay'a ayak basamasak da bu video ile Ay'ın neye benzediğini sanal ortamda görebilirsiniz. NASA’nın Lunar Reconnaissance Orbiter aracı tarafından 2009'dan beri kaydedilen görüntülerle hazırlanan o videoyu izliyoruz...

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Anahtar Kelimeler:
NASA Ay lunar reconnaissance orbiter

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