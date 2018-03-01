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Ne kadar direndiyse olmadı sonunda hüsrana uğradı

İLGİNÇ HABERLER  | 01.03.2018 20:35 | Son Güncelleme

Kadın evinin bahçesindeki buz tutmuş alanda yürümek isterken dengesini kaybederek yere çakılıyor.

Görüntüdeki kadın evinin bahçesindeki buz tutmuş alanda manken gibi yürümek isterken bir anda dengesini kaybediyor. Genç kadın ne kadar dirense de sonunda hüsrana uğruyor.

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Anahtar Kelimeler:
buz kadın

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Şov yapmış. Zira ayağa kalktıktan sonra rahatça koşup kameraya yaklaşabiliyor. Bir de poposunu tutması ve arkasını gösterir gibi yürümesi şov olduğunu zaten belli ediyor. Ama düşmeme konusunda ustaymış ha.
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