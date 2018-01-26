HABER

Neden kaçtığını görünce kahkahalarını tutamadı

İLGİNÇ HABERLER | 26.01.2018 19:31 | Son Güncelleme 1 saat önce

Giresun’da çekilen görüntü izleyenleri güldürüyor.

Giresun’un Bulancak ilçesinde çekilen görüntüde koşarak kaçan birini gören vatandaş aracının içinde bu anı cep telefonu kamerası ile kaydetmeye başlıyor. Koşan adamın yakınlaştığı sırada kaçtığı şeyin bir tavuk olması görüntüyü izleyenleri güldürüyor.

‘Tavuktan kaçan adam” başlığı ile sosyal medyada paylaşılan görüntü iki günden binlerce kişi tarafından izlenerek paylaşıldı. (İHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tavuk giresun

En Çok Okunan Haberler

İrem Derici’den Meclis Başkanı Kahraman'a büyük gaf

İrem Derici’den Meclis Başkanı Kahraman'a büyük gaf

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

Uymayana 1 milyon lira ceza!

Uymayana 1 milyon lira ceza!

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İşte İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İşte İstanbul hava durumu raporu

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Vatandaş sıraya girdi... Valilik açıklama yapmak zorunda kaldı

Vatandaş sıraya girdi... Valilik açıklama yapmak zorunda kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ormanlar kralı aslan rezil oldu!

Ormanlar kralı aslan rezil oldu!

Arsız maymun bakın ne yaptı

Arsız maymun bakın ne yaptı

Spor yaparken aşil tendonu kopunca çıkan ses herkesi ürküttü

Spor yaparken aşil tendonu kopunca çıkan ses herkesi ürküttü

Sokakta böyle dolaştı

Sokakta böyle dolaştı

Tren raylarında bu halde bulundu, kimse gözlerine inanamadı

Tren raylarında bu halde bulundu, kimse gözlerine inanamadı

Paris'te korkutan görüntü: Fareler şehri istila etti!

Paris'te korkutan görüntü: Fareler şehri istila etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.