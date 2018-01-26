Neden kaçtığını görünce kahkahalarını tutamadı

Giresun’un Bulancak ilçesinde çekilen görüntüde koşarak kaçan birini gören vatandaş aracının içinde bu anı cep telefonu kamerası ile kaydetmeye başlıyor. Koşan adamın yakınlaştığı sırada kaçtığı şeyin bir tavuk olması görüntüyü izleyenleri güldürüyor.
‘Tavuktan kaçan adam” başlığı ile sosyal medyada paylaşılan görüntü iki günden binlerce kişi tarafından izlenerek paylaşıldı. (İHA)
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