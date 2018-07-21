HABER

Nehirde boğulmak üzere olan çocuğu son anda kurtardı

İLGİNÇ HABERLER  | 21.07.2018 15:17 | Son Güncelleme

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaleti Panzhihua şehrinde nehirde akıntıya kapılan çocuk polis memuru tarafından son anda kurtarıldı.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan Eyaleti Panzhihua şehrinde bir nehirde akıntıya kapılarak boğulmak üzere olan çocuk son anda kurtarıldı. Polis memuru Xie Hu, ailesiyle birlikte nehir boyunca yürüyüşe çıktığı esnada nehir sularında sürüklenen bir çocuğu gördü.

Polis memuru, çocuğu görür görmez tereddüt etmeden nehre atlayıp kurtardı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. (İHA)

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiyeGünde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiye
Yılanı ısıran adamı yılan ısırdıYılanı ısıran adamı yılan ısırdı
Hesapsız taklanın sonu kötü geldiHesapsız taklanın sonu kötü geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin kurtarma Sichuan Panzhihua boğulma

En Çok Okunan Haberler

Tatil cennetinde dehşet! 4 erkek, turiste kabusu yaşattı

Tatil cennetinde dehşet! 4 erkek, turiste kabusu yaşattı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Felipe Melo, Real Madrid'in yeni transferi Rodrygo'yu sakatlandı!

Felipe Melo, Real Madrid'in yeni transferi Rodrygo'yu sakatlandı!

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Aydın'daki katliamın sebebi belli oldu

Aydın'daki katliamın sebebi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yılanı ısıran adamı yılan ısırdı

Yılanı ısıran adamı yılan ısırdı

Hesapsız taklanın sonu kötü geldi

Hesapsız taklanın sonu kötü geldi

Pakistan'da seçim kampanyası yapıldığı sırada sahne çöktü

Pakistan'da seçim kampanyası yapıldığı sırada sahne çöktü

Rüzgara dayanamayan rüzgar türbini

Rüzgara dayanamayan rüzgar türbini

Kadın sürücüyü egzoz dumanına boğdu!

Kadın sürücüyü egzoz dumanına boğdu!

Ufaklığın havuza atlayışı sosyal medyayı salladı

Ufaklığın havuza atlayışı sosyal medyayı salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.