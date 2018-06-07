HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Nehirdeki fili kızdıran turistlere kötü sürpriz

İLGİNÇ HABERLER  | 07.06.2018 12:17 | Son Güncelleme

Güney Afrika'da bulunan Chobe Nehri sularında tekne gezisi yapan turistler neye uğradığını şaşırdı.

Suyun içinde serinleyen fil, bir anda fotoğraf çeken turistlerin bulunduğu tekneye saldırdı. Ancak neyse ki bir sorun yaşanmadan olay atlatıldı. İşte o anlar.

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Örümceğin hareketi görenleri şaşırttıÖrümceğin hareketi görenleri şaşırttı
Canlarını zor kurtardılarCanlarını zor kurtardılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fil saldırı turist

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Bodrum'da romantik tatili

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Bodrum'da romantik tatili

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Örümceğin hareketi görenleri şaşırttı

Örümceğin hareketi görenleri şaşırttı

Canlarını zor kurtardılar

Canlarını zor kurtardılar

Kaput üstünde metrelerce böyle gitti

Kaput üstünde metrelerce böyle gitti

Sigara isteyen teyzeden efsane tepki

Sigara isteyen teyzeden efsane tepki

Reklam afişindeki tavukları görünce dayanamadı

Reklam afişindeki tavukları görünce dayanamadı

Gökyüzü bir anda aydınlandı! Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı

Gökyüzü bir anda aydınlandı! Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.