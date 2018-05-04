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Nerelisin sorusuna verdiği cevapla sosyal medyayı salladı

İLGİNÇ HABERLER  | 04.05.2018 16:38 | Son Güncelleme

Görüntüdeki kişi, nerelisin sorusuna verdiği cevapla izleyenleri şaşırttı.

Görüntüdeki kişi, sorulan nerelisin sorusuna verdiği cevapla tarihe geçer. Sosyal medyada hızla yayılan görüntü büyük beğeni topladı.

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dayı sosyal medya nerelisin sorusu

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