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New York’ta helikopter denize böyle düştü: 5 ölü

İLGİNÇ HABERLER  | 12.03.2018 08:31 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) New York kentinde bir helikopter Doğu nehrine düştü. Kazada 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Federal Havacılık İdaresi, Queens ile Manhattan arasındaki Roosevelt Adası'nın kuzeyinde yerel saat ile 19.00 civarında bir AS350 tipi yolcu yolcu helikopterinin aniden alçalarak suya düştüğü ve yan yattığını açıkladı. New York Polis Teşkilatı ile İtfaiye Teşkilatı ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, olayı duyar duymaz ekiplerin bölgeye sevk edildiğini ve çalışmalara başladıklarını bildirdi. Ekipler 1 kişiyi yaralı olarak kurtararak tedavi altına aldı.

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ABD hekilopter Kaza

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