Nikâhı yarıda bırakıp üçlü çektirdi

Bursa'da nikah masasında eşine az rastlanır bir olay gerçekleşti. Gelin ve damat nikâh masasında oturdu. Nikâh kıyılacağı sırada, davetliler damada seslenip üçlü çektirmesini istedi.

Damat, memurun, ''Eş olarak kabul ediyor musunuz'' sorusuna cevap vermeden yerinden kalkıp, davetlilere doğru gitti. Burada konuklarla üçlü çektiren damat, daha sonra nikâh masasına oturup, coşkulu bir şekilde, ''Evet'' dedi. Salonda bulunanların alkışları eşliğinde nikah merasimi tamamlandı. Yaşanan o anlar renkli görüntüler oluşturdu. (İHA)

