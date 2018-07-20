HABER

Nikâhı yarıda bırakıp üçlü çektirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 20.07.2018 09:41 | Son Güncelleme

Bursa'da, nikâh merasimi sırasında memurun, ''Eş olarak kabul ediyor musunuz'' sorusunu cevapsız bırakıp üçlü çektiren damat, renkli görüntüler yaşanmasına sebep oldu.

Bursa'da nikah masasında eşine az rastlanır bir olay gerçekleşti. Gelin ve damat nikâh masasında oturdu. Nikâh kıyılacağı sırada, davetliler damada seslenip üçlü çektirmesini istedi.

Damat, memurun, ''Eş olarak kabul ediyor musunuz'' sorusuna cevap vermeden yerinden kalkıp, davetlilere doğru gitti. Burada konuklarla üçlü çektiren damat, daha sonra nikâh masasına oturup, coşkulu bir şekilde, ''Evet'' dedi. Salonda bulunanların alkışları eşliğinde nikah merasimi tamamlandı. Yaşanan o anlar renkli görüntüler oluşturdu. (İHA)

PARTNERAdnan Oktar'ın müritleri hakkında şok gerçek! İlk defa okuyacaksınızAdnan Oktar'ın müritleri hakkında şok gerçek! İlk defa okuyacaksınız
Ürdün’de mecliste intihar girişimi!Ürdün’de mecliste intihar girişimi!
Motosikleti hızlı kullanan sucu gence tokat attıMotosikleti hızlı kullanan sucu gence tokat attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa nikah üçlü

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın çarpık ilişki rezaleti!

Adnan Oktar'ın çarpık ilişki rezaleti!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Hakan Altun'dan sürpriz karar! Mandıra Filozofu'nu izledi Bodrum'a yerleşti

Hakan Altun'dan sürpriz karar! Mandıra Filozofu'nu izledi Bodrum'a yerleşti

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Evlilik dışı ilişki hem işinden hem eşinden etti

Evlilik dışı ilişki hem işinden hem eşinden etti

Arka bahçesinde bir delik gördü! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...

Arka bahçesinde bir delik gördü! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şaşkına çeviren görüntü! Üst geçitte motosiklet alarmı

Şaşkına çeviren görüntü! Üst geçitte motosiklet alarmı

Tavuk hırsızı tilki kameralara yakalandı

Tavuk hırsızı tilki kameralara yakalandı

Ürdün’de mecliste intihar girişimi!

Ürdün’de mecliste intihar girişimi!

Motosikleti hızlı kullanan sucu gence tokat attı

Motosikleti hızlı kullanan sucu gence tokat attı

Dikkatsiz sürücü anne ve çocuklarını böyle ezdi

Dikkatsiz sürücü anne ve çocuklarını böyle ezdi

Motosikletli ölümden kıl payı kurtuldu

Motosikletli ölümden kıl payı kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.