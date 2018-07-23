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Nikah masasına kepçeyle inmek isteyen çiftin kötü sonu

İLGİNÇ HABERLER  | 23.07.2018 11:02 | Son Güncelleme

Nikah masasına dozer kepçesiyle inmek isteyen çift düştü. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Düğünlerinde dozer kepçesiyle nikah masasına indirilmek isteyen çift, operatörün yanlış kola dokunmasıyla yere kapaklandığı anlar saniye saniye kaydedildi.

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düğün Dozer kepçe nikah masası

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