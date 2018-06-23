Nişantaşı’nda taksici ile turist arasındaki gerginlik kamerada

Olay, dün saat 15:30 sıralarında Nişantaşı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracına binen yabancı kadın turistin kendisine trafiğe soktuğu iddia eden taksici, trafiğe girmek istemeyince tartışmaya başladı. Trafikte nedeniyle ilerleyemeyen taksici, aracına binen kadın turisti aracından indirdi. Kadın turistin bavulunu indiren taksici daha sonra aracına bindi.
Tartışma seslerini duyan vatandaşların tepki gösterdiği taksici, ‘100 metre aşağıda inmiyor, in diyorum orada, beni buraya sokuyor. 100 metre kalmış 100 metre sanki topal’ şeklinde bağırarak tepki gösterdi.
'PARASINI İSTEDİ'
Taksiden inen turist kadın ise İngilizce olarak, ‘Paramı ver’ demesi üzerine sinirlenen taksici kadın turiste küfürler savurdu. Turist kadının tekrar 'Para üstünü ver' demesi üzerine de taksici, ‘35 lira verdim daha da vermem. Vermiyorum polis çağır' dedikten sonra aracına yönelen taksici ‘Sokuyor beni bu trafiğe ya, şuraya bak ya” şeklinde tepki gösterdi.
Gün ortasında taksici ile kadın turist arasında yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Pes dedirten savunma! 'Benim param ile sevgilisine araba aldı'
Kayıp Leyla olayında yeni gelişme! İşte son durum
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu
Antalya'da gece yarısı tır dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü
ABD'den Rusya'ya çok sert uyarı!
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Bir skandal daha! Dudakları bu hale geldi, doktorun sözleri şoke etti: Oral seks...
Gözaltına aldığı kadının arabasını arayınca hayatının şokunu yaşadı!
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum