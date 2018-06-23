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Nişantaşı’nda taksici ile turist arasındaki gerginlik kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 23.06.2018 13:22 | Son Güncelleme

Nişantaşı’nda, bir taksicinin yabancı kadın turist yolcusuna kendisini trafiğe soktuğu için tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15:30 sıralarında Nişantaşı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracına binen yabancı kadın turistin kendisine trafiğe soktuğu iddia eden taksici, trafiğe girmek istemeyince tartışmaya başladı. Trafikte nedeniyle ilerleyemeyen taksici, aracına binen kadın turisti aracından indirdi. Kadın turistin bavulunu indiren taksici daha sonra aracına bindi.
Tartışma seslerini duyan vatandaşların tepki gösterdiği taksici, ‘100 metre aşağıda inmiyor, in diyorum orada, beni buraya sokuyor. 100 metre kalmış 100 metre sanki topal’ şeklinde bağırarak tepki gösterdi.

'PARASINI İSTEDİ'

Taksiden inen turist kadın ise İngilizce olarak, ‘Paramı ver’ demesi üzerine sinirlenen taksici kadın turiste küfürler savurdu. Turist kadının tekrar 'Para üstünü ver' demesi üzerine de taksici, ‘35 lira verdim daha da vermem. Vermiyorum polis çağır' dedikten sonra aracına yönelen taksici ‘Sokuyor beni bu trafiğe ya, şuraya bak ya” şeklinde tepki gösterdi.
Gün ortasında taksici ile kadın turist arasında yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


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Anahtar Kelimeler:
taksici Taksi turist nişantaşı

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