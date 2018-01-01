Noter Başkatibinin yılın son çalışma videosu sosyal medyada yoğun ilgi gördü

Ankara 46. Noterliği Başkatibi Selma Lücnö'nün yılın son çalışma gününde paylaştığı görüntüsü sosyal medyada yoğun ilgili gördü. Lücnö, sosyal medyada paylaştığı görüntüsünde söylenen türkülere mühürlerin ritmi ile eşlik etmekte. Noter Başkatibi Lücnö'nün görüntüsü sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
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