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Noter Başkatibinin yılın son çalışma videosu sosyal medyada yoğun ilgi gördü

İLGİNÇ HABERLER | 01.01.2018 11:51 | Son Güncelleme 4 saat önce

Ankara 46. Noterliği Başkatibi Selma Lücnö'nün yılın son çalışma gününde paylaştığı görüntüsü sosyal medyada yoğun ilgili gördü. Lücnö, sosyal medyada paylaştığı görüntüsünde söylenen türkülere mühürlerin ritmi ile eşlik etmekte. Noter Başkatibi Lücnö'nün görüntüsü sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

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noter Selma Lücnö

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Abla kısaca azdım koca ıstıyorum da dıyebılırdın okadar gereksız hareketlere ne kgerek var ayrıca cok iticisin o reng saclar oldukca evde kalmak mecburı
ne kadar itici bir tip
Bravo samimi ve eğlenceli iş çıkarmışsın
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