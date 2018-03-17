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Nusret'e rakip çıktı! Fenomen balıkçı...

İLGİNÇ HABERLER  | 17.03.2018 16:08 | Son Güncelleme

Nusret'e rakip çıktı!

Trabzon'da seyyar balıkçılıktan balık restoranı sahipliğine bir başarı öyküsü ortaya koyan Erşan Yılmaz, balıklarla yaptığı çeşitli yemekleri sosyal medyada paylaşmasıyla fenomen oldu. 'Balığı sevdiren adam' olarak bilinen Yılmaz, çektiği balık pişirme videolarının sonunda soğan ve ekmek kırarak kendine has bir akım oluşturuyor. (İHA)

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nusret balıkçı

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