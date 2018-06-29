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O hareket sonrası adamın aklı çıktı

İLGİNÇ HABERLER  | 29.06.2018 14:54 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan bir görüntü izleyenleri güldürdü.

Sosyal medyada viral olan bir görüntü izleyenleri güldürdü. Kaynak yapan arkadaşının yanına geleerek onu korkutan arkadaşı, unutamayacağı bir an yaşattı. Arkadaşının korkutması sonrası adeta aklı çıkan adam ne olduğunu anlamaya çalışırken arkadaşları da gülme krizine girdi.

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Kaynak şaka işçi

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