O hareket sonrası adamın aklı çıktı

Sosyal medyada viral olan bir görüntü izleyenleri güldürdü. Kaynak yapan arkadaşının yanına geleerek onu korkutan arkadaşı, unutamayacağı bir an yaşattı. Arkadaşının korkutması sonrası adeta aklı çıkan adam ne olduğunu anlamaya çalışırken arkadaşları da gülme krizine girdi.



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