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Ödül almak için sahneye çıkan adam kalp krizi geçirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 09.04.2018 22:04 | Son Güncelleme

Hindistan'da gerçekleşen olayda, Vişnu Pandey isimli adam heyecanla çıktığı sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Hindistan'da gerçekleşen olayda, 53 yaşındaki Vişnu Pandey isimli adam tüm heyecanıyla çıktığı sahnede dans etmeye başladı. Seyahat acentesi ödülü alan adam heyecanla çıktığı sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Hindistan ödül vişnu pandey

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