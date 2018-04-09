Ödül almak için sahneye çıkan adam kalp krizi geçirdi

Hindistan'da gerçekleşen olayda, 53 yaşındaki Vişnu Pandey isimli adam tüm heyecanıyla çıktığı sahnede dans etmeye başladı. Seyahat acentesi ödülü alan adam heyecanla çıktığı sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
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