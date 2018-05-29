Yoğun beğeni alan paylaşımdaki kayıtta, “bas bas emmi bas” diyerek off-road pilotu amcasının ipi göğüslemesi için büyük bir heyecanla destek veren co pilot Gürol Şam, yarışta girdiği çukurlar sebebiyle yaşanan sarsıntılar arasında ilerleyen aracın içerisinde sergilediği performans esnasında bir süre sonra adeta kendini kaybediyor. Araç içerisinde sadece önüne bakarken görmeden verdiği vites değiştirme komutları arasında “Bas emmi, bas emmi” sözleriyle pilot amcasına desteğini hiç ara vermeden sürdüren Şam, girilen çukurlarda gerekli uyarıları da yaptıktan sonra, ses tonunun şiddetini daha da artırarak adeta kendinden geçiyor. Yarışmanın heyecanıyla parmağı çatladı

Bir süre önce Osmaniye’de düzenlenen off-road yarışında da co pilot yeğeninin araç içerisindeki desteği sayesinde kategorisinde yine birincilik kupasını kaldıran off-road tutkunu Haceli Şam, araç içi kamerasıyla kaydedilen ve kendisine bu başarıyı sağlayan ilginç performansı sosyal medya hesabından paylaşınca izlenme rekoru kırdı.

Yaşanan heyecan içerisinde el l kol hareketleriyle desteklenen, “Bas emmi basss.Bas bir şey yok” sözlerinin bağırtıya dönüşmesinin ardından yarış mutlu sonla noktalanıyor. Amcasına yarışta müthiş performansıyla birincilik kazandıran co pilot Gürol Şam’ın ise bir süre sonra araç içerisindeki el kol hareketleri sırasında sağ küçük parmağında çatlak oluştuğu doktor kontrolü sırasında ortaya çıktı. Tedavinin ardından parmağı iyileşen Şam, co pilot olarak amcasına daha sonra da katıldığı yarışlarda benzer performanslarla destek vermeye devam ediyor.

Off-road yarışçısı olan amcasına yardımcı pilotluk yapan 24 yaşındaki Gürol Şam ise, co pilotluğun yarışlarda önemli bir görev olduğunu belirterek, “Co pilotluk araç içerisinde sürüş esnasında pilota yardım etmektir. Cam ve silgeçlerin takibi yol tarifi, virajlarda takip, çukurlara girip çıkarken hatırlatma yapmak, yavaşlanacak ve hızlanılacak yerlerin hatırlatılması gibi görevlerimiz vardır” dedi.

Sosyal medyada ilgiye neden olan yarışta biraz kendini fazla kaptırmış olduğunu gördüklerini anlatan Şam, “Biraz fazla hırslanmışız. Görüntüleri izleyince anladık bunu. Her yarışta kaskı taktığımızda dünya ile bağlantımız kesiliyor. Yarıştan sonra araçtan indiğimde parmağımda bir ağrı vardı. Ambulansa gittiğimde çatlak oluştuğunu söylediler, anlam veremedik, nereye vurduk diye düşünürken, videoyu görünce gerçek ortaya çıktı” diye konuştu.

