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Öfkeli boğa matadora böyle saldırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 11.04.2018 21:06 | Son Güncelleme

İspanyolların acımasız sporu boğa güreşi müsabakasında çok sayıda kargı saplanan boğa can havliyle matador Roman Collado'ya saldırdı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

İspanya'nın Sevilla kentinde İspanyolların acımasız sporu boğa güreşi müsabakasında çok sayıda kargı saplanan boğa can havliyle matador Roman Collado'ya saldırdı. Diğer matadorlar boğayı uzaklaştırarak ciddi şekilde yaralanan Collado'yu kurtardı.

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Anahtar Kelimeler:
Boğa İspanya Matador Roman Collado

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