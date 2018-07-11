Öfkeli boğadan matadora ölümcül darbe

İspanya'da yapılan boğa güreşinde Matador Juan José Padilla, boğanın ölümcül darbeleriyle kendini yerde buldu. Daha önce de çok sayıda olayla gündeme gelen matadorun bu görüntüsü sosyal medyada yayıldı. Başından yaralanan matador, hastaneye kaldırıldı.



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