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Öfkeli boğadan matadora ölümcül darbe

İLGİNÇ HABERLER  | 11.07.2018 10:25 | Son Güncelleme

Öfkeli boğadan matadora ölümcül darbe! O anlar kamerada.

İspanya'da yapılan boğa güreşinde Matador Juan José Padilla, boğanın ölümcül darbeleriyle kendini yerde buldu. Daha önce de çok sayıda olayla gündeme gelen matadorun bu görüntüsü sosyal medyada yayıldı. Başından yaralanan matador, hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya Matador boğa güreşi Juan Jose Padilla

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