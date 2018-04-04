Öfkeli fil dehşet saçtı!

Hindistan’ın Kerala eyaletinde kaydedilen görüntüler İngiliz basınında yayıldı. Görüntülerde bir tapınağın çevresinde görülen filin öfkeli hareketleri dikkat çekiyor. Kalabalığın arasına dalarak ortalığı birbirine katan fil, görüntünün devamında ise bir adama saldırıyor. Adama önce hortumuyla vuran fil, adamın dengesini kaybedip düşmesiyle ayaklarının altına alıyor. O anlarda çevredekiler de panikle kaçarken, filin oraya nasıl geldiği bilinmiyor. Filin saldırısına uğrayan adamın ise hayatını kaybettiği belirtildi.