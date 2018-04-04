Oğlunun tedavisi için 2 saat bekletilince hastaneyi ateşe verdi.

Brezilya'da Bruno Born Hastanesi'nde oğlunun tedavisi için iki saat boyunca bekletilen adam, hastaneyi yaktı. Hastanede beklemekten dolayı öfkelenen adam, en yakın benzin istasyonuna giderek benzin aldı ve hastaneye dönerek içeriyi ateşe verdi.
Resepsiyon masasını yakarak yangın çıkartan adam daha sonra olay yerinden kaçtı. Pazar günü meydana gelen yangın sebebiyle hastane süresiz olarak kapatıldı. Hastane çalışanlarından bazılarının duman sebebiyle rahatsızlanarak bir başka hastaneye kaldırıldıkları açıklandı.
Olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Hastane yönetimi, söz konusu çocuğa aynı gün hastanede tıbbi yardım verildiğini söyledi.
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