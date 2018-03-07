HABER

Öğrencilerden 'Afrin' koreografisi

İLGİNÇ HABERLER  | 07.03.2018 10:01 | Son Güncelleme

Kağızman Anadolu Lisesi öğrencileri, Mehmetçiğe destek için 'Zeytin Dalı' koreografisi oluşturdu.

Kağızman Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlere destek amacıyla okulun bahçesinde 'Zeytin Dalı’ koreografisi oluştur Afrin için tek yürek oldu. Öğrenciler ardından Türk bayrakları açarak Komando Marşını söyledi.

Okul Müdürü Oral Ergüven, “Bizim için Afrin’de mücadele eden Mehmetçiklerimize manevi desteklerimizle yanlarında olduğumuzu göstermek istedik” dedi. (İHA)

Cengiz Bozkurt: 'Ahmet’le gerçekten öpüştük!'Cengiz Bozkurt: 'Ahmet’le gerçekten öpüştük!'
Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'
Bir hafta önce kameralara bu sözleri söylemişti!Bir hafta önce kameralara bu sözleri söylemişti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kağızman zeytin dalı Afrin Koreografi

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcının 14 yaşındaki kızıyla birlikte oldu

Ünlü şarkıcının 14 yaşındaki kızıyla birlikte oldu

Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki

Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu'na tepki

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

Abdüllatif Şener: AK Parti üç seçimde de kaybedecek

Abdüllatif Şener: AK Parti üç seçimde de kaybedecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arapların ilginç eğlencesi sosyal medyada yayıldı

Arapların ilginç eğlencesi sosyal medyada yayıldı

Düğünde pos makinesiyle davetlilerden çekim yapan damat

Düğünde pos makinesiyle davetlilerden çekim yapan damat

E-5'de komik an! Hareket yaparken...

E-5'de komik an! Hareket yaparken...

Pazarlama taktiğinde son nokta! Herkesin gözü önünde 5 lira diye çıldırdı

Pazarlama taktiğinde son nokta! Herkesin gözü önünde 5 lira diye çıldırdı

Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi

Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi

Kırgızistan’a ait “Tezjet” uçağında korku dolu anlar

Kırgızistan’a ait “Tezjet” uçağında korku dolu anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.