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Öğrencilerden ay-yıldız figürlü komando yemini

İLGİNÇ HABERLER  | 30.03.2018 20:48 | Son Güncelleme

Sivas'ta ortaokul öğrencileri, Mehmetçiğe destek için bir araya gelerek ay-yıldız figürü oluşturup, komando andını okudu.

Sivas Kazancılar Ortaokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütlerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev alan askerlere destek mesajı verdi. Okulun bahçesinde bir araya gelen 240 öğrenci, bedenleriyle ay-yıldız figürü oluşturdu. Öğrenciler daha sonra hep birlikte komando andını okuyarak Mehmetçiğe destek verdi.

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