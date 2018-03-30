Beşbinevler Futbol Sahası'nda toplanan öğrenciler, öğretmenlerinin komutlarıyla "Tek Vatan" yazılı koreografiyi oluşturdu. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" yazılı pankart ile Atatürk posteri açan öğrenciler, asker kıyafeti giyen bir öğrencinin komutuyla komando marşı okudu. Öğrenciler, daha sonra şehitler için dua etti.