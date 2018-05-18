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Öğrencilerin önünü keserek korku dolu anlar yaşatan kaz

İLGİNÇ HABERLER  | 18.05.2018 16:56 | Son Güncelleme

ABD'de bir üniversitede görüntülenen bu anlar izleyenleri güldürdü.

ABD'deki bir üniversitede kaydedilen bu görüntülerde, öğrenciler karşılarına çıkan kazı görünce yollarını değiştiriyor. Merdivenlerin önünden ayrılmayan kazın yanından geçmek isteyen insanlara yaşattığı korku dolu o anlar ise kameraya böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD öğrenci üniversite kaz

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