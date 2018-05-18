Öğrencilerin önünü keserek korku dolu anlar yaşatan kaz

ABD'deki bir üniversitede kaydedilen bu görüntülerde, öğrenciler karşılarına çıkan kazı görünce yollarını değiştiriyor. Merdivenlerin önünden ayrılmayan kazın yanından geçmek isteyen insanlara yaşattığı korku dolu o anlar ise kameraya böyle yansıdı.



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