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Öğretmen ile öğrencisi birbirine girdi

İLGİNÇ HABERLER  | 25.05.2018 09:17 | Son Güncelleme

Bir sınıfta ders sırasında sinirlerine hakim olamayan öğretmen ve öğrencisi birbirine girdi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan bir görüntü hayrete düşürdü.

Sınıfta herkesin içinde öğretmen ve öğrencisi bir anda tekme tokat kavgaya tutuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan olay, saniye saniye başka bir öğrenci tarafından amatör kameraya kaydedildi.

Daha sonra araya giren öğrenciler kavgayı yatıştırıyor. Yapılan soruşturmalar sonrasında yeniden sosyal medyanın gündemine giren görüntü yeniden ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
ABD öğretmen öğrenci kavga

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