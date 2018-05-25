Öğretmen ile öğrencisi birbirine girdi

Sınıfta herkesin içinde öğretmen ve öğrencisi bir anda tekme tokat kavgaya tutuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan olay, saniye saniye başka bir öğrenci tarafından amatör kameraya kaydedildi.
Daha sonra araya giren öğrenciler kavgayı yatıştırıyor. Yapılan soruşturmalar sonrasında yeniden sosyal medyanın gündemine giren görüntü yeniden ilgi gördü.
Yasak aşk ifşa oldu! Kaçarken parmaklıklara sıkışan adam konuştu
Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!
Antalya’da iki kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı
İş yeri basıp arkadaşlarını döven kızlar gözaltına alındı
Trump'tan Kuzey Kore'ye tehdit: Ordumuz hazır
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Bakanlar Kurulu'nda büyük değişim
Rusya, Türkiye konusunda ABD'ye meydan okudu: S-400'ler 2019'da teslim edilecek
Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı
WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...
Her şey bu kareyle başlamıştı! Her satırı ilginç
Kreşe bıraktığı bebeğini ısırık izleri içinde buldu! Kameraları izleyince şoke oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum