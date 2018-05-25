Öğretmen ile öğrencisi birbirine girdi

Sınıfta herkesin içinde öğretmen ve öğrencisi bir anda tekme tokat kavgaya tutuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan olay, saniye saniye başka bir öğrenci tarafından amatör kameraya kaydedildi.

Daha sonra araya giren öğrenciler kavgayı yatıştırıyor. Yapılan soruşturmalar sonrasında yeniden sosyal medyanın gündemine giren görüntü yeniden ilgi gördü.





