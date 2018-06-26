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Öğretmen masadaki kutuyu açınca gözyaşlarını tutamadı

İLGİNÇ HABERLER  | 26.06.2018 21:29 | Son Güncelleme

Brezilya'daki bir öğretmenin yaşadığı duygu dolu anlara şahit olacağız. Öğretmen, öğrencileri tarafından hazırlanan sürprizi gözyaşlarına hakim olamadı.

Brezilya'da bir okulda öğretmenlik yapan adam, uzun bir süredir maaşını alamadığı için hayatı oldukça zor bir hale geldi. Öğrenciler, öğretmeninin bu durumunu anladıklarında ise kendi aralarında para topladılar. Topladıkları parayı bir kutunun içine koyarak öğretmenin masasına koydular. Öğretmenin sınıfa girmesiyle masada bulunan kutuyu açmasını istediler. Parayı kutuda gören öğretmen gözyaşlarını tutamadı. Öğrenciler ise hemen öğretmenlerine sarılmak için koştular. İşte o yaşanan duygu dolu anlar...

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brezilya öğretmen öğrenci

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