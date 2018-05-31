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Öğretmenden skandal hareket! Çocuğun altındaki sandalyeyi çekti

İLGİNÇ HABERLER  | 31.05.2018 08:25 | Son Güncelleme

Öğretmenden skandal hareket! Çocuğun altındaki sandalyeyi çekti

Çin'de bir kreşin güvenlik kamerasına yansıyan görüntü izleyenleri kızdırdı. Çocukların oynadığı masaların birinde oturan çocuğun altındaki sandalyeyi çeken kreş öğretmenini bu görüntüler ele verdi. İşte skandal görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
çin kreş öğretmen

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