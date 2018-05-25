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Öğretmenin öğrencisine Ankara oyun havası öğretmesine sosyal medyada büyük ilgi

İLGİNÇ HABERLER  | 25.05.2018 11:53 | Son Güncelleme

Bir ilkokulda öğretmenin öğrencisine Ankara oyun havası öğretmesi sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin doğu illerinden birinde bir ilkokulda çekildiği belirtilen görüntüde öğretmen sınıfta öğrencisine Ankara oyun havası öğretmekte.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara oyun havası öğretmen öğrenci

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Canlarım ya ne güzel oynuyorlar..şu kasvet dolu günlerde iyi geldi...Keşke hayat bayram olsa ve herkes böyle oynasa....
YAŞA HOCAM VAROL
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