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Okul bahçesindeki eğlence makinesi sosyal medyayı ikiye böldü

İLGİNÇ HABERLER  | 21.03.2018 11:03 | Son Güncelleme

Okul bahçesindeki eğlence makinesi sosyal medyayı ikiye böldü.

İspanya'daki bir okulun bahçesine konulan eğlence makinesi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bir kesim tehlikeli bulurken bir kesimde çocuklar için faydalı olacağını söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya Okul eğlence

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