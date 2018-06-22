Okul kapısı çocuğun üzerine devrildi

Hindistan'da okul bahçesinde kapıyı geçmeye çalışan iki çocuk, bir anda devrilen demir kapının altında kaldı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan birinin ayak bileğinde küçük bir kırılma olduğu bildirildi. Durumları iyi olan çocukların tedavilerinin devam ettiği bilgisi verildi.

