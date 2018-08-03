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Okul otobüsünde görülmemiş güvenlik önlemi

İLGİNÇ HABERLER  | 03.08.2018 16:19 | Son Güncelleme

Kanada'da kaydedilen görüntülerde, okul otobüsünün güvenlik önlemi ve duran açlar görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.

Kanada'da uygulanan ve öğrencilerin otobüsün önüne geçmesini engelleyen okul otobüsü güvenliği hayranlık uyandırıyor. Servis durduğu anda açılan güvenlik önlemi ve servisi görünce duran araçları izliyoruz...

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Anahtar Kelimeler:
Kanada öğrenci otobüsü öğrenci servisi

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