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Okulda dehşete düşüren görüntü! Kırbaçlayarak dövdü

İLGİNÇ HABERLER | 18.01.2018 15:37 | Son Güncelleme 4 saat önce

Görüntülerin adresi Gana. Bir okulda çekilen görüntülerde, geç gelen kız ve erkek öğrencilere ceza olarak kırbaçla vurulduğu görülüyor. İnsanlıktan nasibini almamış bu öğretmene sosyal medyadan büyük tepki yağıyor.

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Okul dayak kırbaç öğretmen Gana

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