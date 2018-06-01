Okulda skandal görüntü! Kavga eden öğrencileri böyle dövdü

Kocaeli'nde bir lisede kaydedilen görüntülerde, öğrencilerin kavga etmesine kızan öğretmen disipline etmek için çocuklara dayak attı. Ağzınızı burnunuzu dağıtırım diyerek öğrencilere şiddet uygulayan öğretmenin o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.



