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Okulda skandal görüntü! Kavga eden öğrencileri böyle dövdü

İLGİNÇ HABERLER  | 01.06.2018 16:43 | Son Güncelleme

Kocaeli'nde bir lisede kaydedilen görüntülerde, kavga eden öğrencilerini dayak ile terbiye etmeye çalışan öğretmenin görüntüleri büyük tepki topladı.

Kocaeli'nde bir lisede kaydedilen görüntülerde, öğrencilerin kavga etmesine kızan öğretmen disipline etmek için çocuklara dayak attı. Ağzınızı burnunuzu dağıtırım diyerek öğrencilere şiddet uygulayan öğretmenin o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Okul öğrenci öğretmen dayak

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