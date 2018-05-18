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Okulu bırakıp ticarete atılmak isteyen çocuğun babasıyla girdiği efsane diyalog

İLGİNÇ HABERLER  | 18.05.2018 21:46 | Son Güncelleme

Okula gitmek istemeyen küçük çocuğun babasıyla girdiği diyalog sosyal medyayı salladı.

Okula boş gidip boş gelmekten yakınan ufaklık okumak istemediğini babasına dile getiriyor. Kamyoncu, tırcı olabileceğini söyleyen ufaklık babasından cesur olmasını istiyor. İşte o efsane diyalog...

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk Okul baba

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