Okulu bırakıp ticarete atılmak isteyen çocuğun babasıyla girdiği efsane diyalog

Okula boş gidip boş gelmekten yakınan ufaklık okumak istemediğini babasına dile getiriyor. Kamyoncu, tırcı olabileceğini söyleyen ufaklık babasından cesur olmasını istiyor. İşte o efsane diyalog...
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