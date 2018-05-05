Olay Görüntü! Öğrencisine yapmadığı kalmadı!

Güney Karolina'da bir okulda sıranın üzerine çıkarak öğrencisini herkesin gözü önünde küçük düşüren öğretmen bölge gündemini sarstı. Derste uyuklayan öğrenciyi uyandırmaya çalışan öğretmen ilginç bir yol izledi.

Öğrenciyi ayıltmak için sıranın üzerine çıkan öğretmen, ayağıyla öğrenciyi itiyor, saçlarından çekiyor. O sırada sınıfta bulunan diğer öğrenciler de yaşanan o anları gülerek izliyor.

Bu olay görüntülerin Snapchat üzerinden başlayıp tüm sosyal medya dünyasında yayılmasından sonra soruşturma başlatıldı. Söz konusu öğretmen daha sonra emekli edildi. Öğretmenin o okulda 27 yıldan beri çalıştığı bilgisi verildi. İşte o olay görüntü...

